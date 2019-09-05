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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородская таможня отметила 30-летие со дня образования

Она оформляет более 30% всех внешнеторговых грузов Приволжья.

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Там обрабатываются грузы для четырех регионов - Нижегородской и Кировской областей, республик Чувашия и Марий Эл.



Там обрабатываются грузы для четырех регионов - Нижегородской и Кировской областей, республик Чувашия и Марий Эл. В текущем году Нижегородская таможня обеспечила перечисление в бюджет около 4,5 млрд. рублей.

Спикер регионального парламента Евгений Лебедев поздравил работников таможни с юбилеем.

Руководитель Нижегородской таможни Юрий Лушников рассказал, что возглавляемое им подразделение обслуживает более 1700 участников внешнеэкономической деятельности, работающих со 133 странами мира.

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