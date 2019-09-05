Нижегородская таможня отметила 30-летие со дня образования Она оформляет более 30% всех внешнеторговых грузов Приволжья.

Там обрабатываются грузы для четырех регионов - Нижегородской и Кировской областей, республик Чувашия и Марий Эл.







Там обрабатываются грузы для четырех регионов - Нижегородской и Кировской областей, республик Чувашия и Марий Эл. В текущем году Нижегородская таможня обеспечила перечисление в бюджет около 4,5 млрд. рублей.

Спикер регионального парламента Евгений Лебедев поздравил работников таможни с юбилеем.

Руководитель Нижегородской таможни Юрий Лушников рассказал, что возглавляемое им подразделение обслуживает более 1700 участников внешнеэкономической деятельности, работающих со 133 странами мира.