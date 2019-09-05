Приставы во время рейда на дорогах Кубани арестовали 18 автомобилей должников

По результатам совместного рейда сотрудников региональной Госавтоинспекции и УФССП по Краснодарскому краю в Красноармейском районе Кубани у должников были арестованы 18 транспортных средств. Из них три автомобиля были изъяты.

Рейды приставов и сотрудников ГИБДД проводятся регулярно с помощью оборудования «Дорожный пристав». Комплекс сканирует номера машин, движущихся в потоке со скоростью до 270 км/ч, и «пробивает» их по заданным пользователем базам данных. При обнаружении у владельца транспортного средства долгов, инспектор ГИБДД останавливает указанную машину.

На этот раз должников ловили в районе хутора Трудобеликовского. Некоторые граждане, остановленные в ходе рейда, предпочли погасить задолженности на месте. Сделать это они могли по безналу при помощи переносного терминала. Так были погашены долги по 32-м исполнительным производствам на общую сумму около 220 тыс. руб. Еще 16 должников получили вызовы на прием к судебному приставу.

Василий Хитрых