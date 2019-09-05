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В Верхнем Тагиле восстановили газоснабжение

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) закончились аварийно-восстановительные работы по ремонту воздушного газопровода низкого давления. «В 12:00 газоснабжение было полностью восстановлено»,— сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Газопровод был поврежден в ходе ремонтных работ 4 сентября. В результате была временно ограничена подача газоснабжения в четырех восьмиквартирных жилых дома, где проживает 59 человек. По данным МЧС, угрозы для населения и окружающей среды нет.

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