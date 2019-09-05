В Ростовской области переобучили 2 тыс. жителей предпенсионного возраста

С начала этого года в Ростовской области 2 тыс. граждан предпенсионного возраста получили новые специальности, сообщает управление информационной политики региона. В приоритете у предпенсионеров были такие специальности, как оператор ЭВМ, воспитатель, педагог дополнительного образования, бухгалтерский учет, охрана труда, управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, кадровое делопроизводство, 1С: предприятие.

«Всего с 2019 по 2024 годы в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" планируется обучить не менее 8,9 граждан предпенсионного возраста. На эти цели предусмотрено 601,8 млн руб., из них 571,8 млн руб. – средства федерального бюджета и 30 млн руб. – средства областного бюджета», - отметил Сергей Григорян.

Обучение проходят как работающие граждане, так и ищущие работу. Обучение проходит в образовательных организациях, с которыми заключены государственные контракты. Чтобы пройти обучение необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Пройти курсы можно и удаленно.

Дарья Голякова