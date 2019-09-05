С уфимского «Эха Москвы» требуют 10 млн рублей за публикацию текста политолога Дмитрия Михайличенко

Редакция радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» сообщила подробности искового заявления, предъявленного к ней в арбитражном суде Башкирии крупнейшей национальной организацией республики — Всемирным курултаем башкир (ВКБ). Иск о защите чести и достоинства ВКБ поступил в суд 3 сентября, его рассмотрение назначено на 26 сентября. Редакция уфимского «Эха» сообщает, что претензии адресованы к публикации 11 июля на сайте «Эхо Москвы в Уфе» текста политолога Дмитрия Михайличенко с его страницы в социальной сети Facebook. Политолог сотрудничал с администрацией бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова. В тексте он сообщает, что «все "хамитовские" годы Хабиров (нынешний врио главы республики.— "Ъ-Уфа") пакостил прежнему главе республике, используя в том числе и национальные башкирские организации».

На сайте уфимского «Эха» текст был опубликован в разделе «Блоги» с указанием первоисточника, сообщают в редакции. При этом ВКБ в публикации не упоминалась.

Дмитрий Михайличенко заявил, что «давать комментарии "Коммерсанту" не желает».

Ирина Самойлова