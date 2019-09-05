Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах

Заморозки и дождь со снегом придут в некоторые регионы России уже в начале сентября. Как сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, 6 сентября заморозки ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае, где ночью температура опустится до –2°C, а в Омской области — до –5°C.

В Оренбургской области 6 и 7 сентября по ночам будет до –3°C. В Кировской области и Хакасии столбики термометров опустятся до –2°C, в Иркутской области и Бурятии — до –3°C. На Камчатке и в Забайкальском крае в ночь на 7 сентября похолодает до –1°C, в центральных и южных районах Красноярского края — до –2°C. Холоднее всего будет в континентальных районах Магаданской области — до –7°C.

В средней полосе России, наоборот, потеплеет. Сегодня днем в Москве температура будет колебаться на отметке +20–22°C. 6 и 7 сентября днем будет до +21–23°C, ночью — до +12–14°C, 8 и 9 сентября днем температура поднимется до +24–26°C, что соответствует среднесуточным значениям июля.

Осенью прошлого года температура в Москве также превышала средние значения. Например, 14 октября температура поднялась до +17°C. В последний раз такая погода была 14 октября 1979 года.

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