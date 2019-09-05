Объем введенного жилья в Оренбуржье за год вырос на 12 %

За первые восемь месяцев текущего года в Оренбургской области объем введенного многоквартирного жилья увеличился на 12 %.по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает региональное правительство.

«В январе-августе текущего года по сравнению с январем-июлем отмечена динамика роста по вводу квадратных метров почти на 20 %»,– говорится в сообщении.

В общей сложности за восемь месяцев в Оренбургской области сдано около 530 тыс. кв. м нового жилья. Прогнозный показатель текущего года выполнен на 58 %.

Георгий Портнов