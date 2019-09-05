В Тюмени уволили директора пансионата за погребение ветерана войны в мешке

Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда Владимир Максименко привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен за захоронение 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны в черном мешке, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В организацию направлено представление об устранении нарушений.

По данным надзорного ведомства, ветеран Анна Бусыгина умерла 25 июля, однако свидетельство о смерти сотрудники пансионата оформили только через три дня. Из-за отсутствия у женщины родственников услуги по погребению предоставили МКУ «Некрополь». По данным региональной прокуратуры, представитель заведения не принимал фактического участия в передаче тела похоронному бюро. «Несмотря на наличие у пансионата денежных средств, руководство учреждения не решило вопрос оплаты услуги по одеванию тела умершей женщины. В результате она была погребена в черном мешке»,— сообщили в прокуратуре.