УралБизнесЛизинг: нам 15 лет 15 лет развития. О компании в цифрах

9 тыс. договоров лизинга, 3 тыс. предприятий-партнеров, 12 тыс. единиц техники и оборудования, переданных в лизинг, 40 млрд руб. инвестиций в экономику страны — таков итог пятнадцатилетней работы компании «УралБизнесЛизинг». За этими цифрами — инвестиционные программы предприятий различных отраслей промышленности, направленные на модернизацию и обновление материально-технической базы, наращивание промышленного потенциала за счет приобретения современных автомобилей, специальной техники и оборудования с использованием финансового механизма — лизинга.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», «УралБизнесЛизинг» входит в ТОП-30 крупнейших лизинговых компаний России и занимает 17 место в России по работе с малым бизнесом. Одна из последних тенденций развития лизинговой компании — территориальная экспансия. За годы работы компания выросла из региональной лизинговой компании, с локальной деятельностью в Удмуртии, до предприятия федерального масштаба с географией присутствия в 50 регионах России.

С 2015 года компания осуществляет финансирование в рамках государственных программ Минпромторга РФ. Программа, призванная поддержать спрос на продукцию отечественного производства, дает возможность предприятиям приобрети со скидкой автотранспорт и спецтехнику. С 2015 года данной программой воспользовались 504 клиента «УралБизнесЛизинга», получив скидку на 1,19 тыс. единиц автотранспорта и техники. Общая сумма предоставленных субсидий составила 322 млн руб.

«УралБизнесЛизинг» работает в рамках государственной программы Фонда развития промышленности РФ, что позволяет клиентам компании получить льготный заем под 1% годов на авансовый платеж по договору лизинга производственного оборудования. По данной программе в Удмуртии проинвестировано два крупных проекта организации производства сухих строительных смесей и фанеры высокого качества.

Начало пути

Все начиналось как классический старт-ап: стол, бумага, ручка, компьютер и два человека, которые решили развивать идею формирования лизинговой компании. Первая реализованная сделка — поставка школьного автобуса в Постольскую среднюю школу. Школа находилась далеко, а дети ходили пешком, что было небезопасно. Денег в городском бюджете не было, поэтому именно лизинговая схема подошла идеально.

Первый год учились на каждой сделке, будь то автолизинг или оборудование. Мы понимали, что бизнес имеет будущее только при условии честных, откровенных и открытых взаимоотношений с партнерами. Лизинг это в первую очередь — это качественный сервис. Важно пунктуально и ответственно вести проект на всех его стадиях: продуктивно провести переговоры, вовремя и качественно подготовить документы, вовремя организовать поставку и страхование или решить проблемные вопросы клиента. Все это формирует положительный имидж компании и сотрудников. Практика показала, что удачно проведенная сделка приводит к тому, что клиенты возвращаются и советуют «УралБизнесЛизинг» в качестве финансового партнера. По данным опросов 80% клиентов приходят по рекомендации партнеров и поставщиков, которые уже работали с нашей командой.

Инвестиции в экономику страны

Значительное влияние на развитие компании оказывает сотрудничество с различными банками-инвесторами. Взаимоотношение с новым банком — это очередной этап в развитии компании. В начале пути нас активно поддержали в привлечении инвестиций страховые компании.

В числе первых магистральных финансовых партнеров — «АК Барс Банк» и «Сбербанк России». Стратегически важным шагом стало установление сотрудничества с «МСП банком» (Группа ВЭБ) в 2010 году. Это позволило начать активную работу в рамках госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса с более привлекательными условиями для клиентов.

Для «УралБизнесЛизинг» открыты лимиты в 20 крупнейших федеральных банках. Значительный инвестиционный портфель компании позволяет индивидуально подбирать финансирование под каждый лизинговый проект, исходя из потребностей клиента, специфики его бизнеса и предмета лизинга, будь то ликвидный автотранспорт или специфическое оборудование для мусоропереработки.

Отраслевые решения от «УралБизнесЛизинга»

Лизинговые программы, которые представлены в компании, по большому счету позволяет закрывать потребность всех секторов экономики, которые нуждаются в обновлении основных средств. Наша сильная сторона — это отраслевые решения. Мы детально изучаем специфику каждой отрасли, аккумулируем передовой опыт и предлагаем максимально выгодные и адаптированные лизинговые продукты, позволяющие комплексно обеспечивать предприятия нужной техникой и оборудованием.

Мы помогаем развиваться транспортным, строительным и дорожно-строительным предприятиям, сельхозтоваропроизводителям, нефтесервисным и производственным компаниям.

Кроме того, «УралБизнесЛизинг» осуществляет финансирование предприятий, относящихся к социально-значимым отраслям, таким как медицина, обращение с ТКО, отрасль жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжающих и энергоснабжающих организации.

В фокусе «УралБизнесЛизинга» — отрасль сельского хозяйства. Мы передаем в лизинг сельхозтоваропроизводителям современные средства труда: тракторы, комбайны со специализированным дополнительным оборудованием, посевную технику, опрыскиватели В 2019 году впервые реализован проект по финансированию приобретения племенного скота в лизинг — 100 нетелей было передано в хозяйство Глазовского района.

Лизинг — подъемная сила для городов

На фоне продолжающейся стагнации экономики в городах страны существует потребность в обновлении инфраструктуры и обеспечении высокого качества жизни населения. «УралБизнесЛизинг» финансирует проекты предприятий сфер коммунального хозяйства и благоустройства, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжающих организаций, отрасли обращения с ТКО. Это как частные коммерческие предприятия, так и государственные и муниципальные организации, осуществляющие закупку оборудования и техники в рамках контрактной системы по 44 и 223 ФЗ РФ.

На сегодняшний день во многих городах применяют лизинговый механизм для обновления и модернизации парка городских и междугородних автобусов. Увеличение автобусного парка и его модернизация помогает увеличивать частоту движения общественного транспорта и его безопасность.

Активный спрос отмечается со стороны перевозчиков на новые автобусы по программе «Доступная среда» с оборудованными местами и низкопольной площадкой для заезда инвалидов-колясочников. Впервые в 2019 году мы профинансировали приобретение троллейбусов для города Курска.

В связи с проведением реформы предприятия отрасли обращения ТКО испытают острую потребность с обновлении и наращивании производственного потенциала. Наиболее востребованная схема финансирования в этом секторе — лизинг. «УралБизнесЛизинг» установил сотрудничество с 24 региональными операторами страны, они обеспечиваются современными мусоровозами, бункеровозами, контейнерами для сбора ТКО, дробильными установками мусоросортировочными линиями.

Выполнены программы модернизации и перевооружения производственных мощностей водоканалов 15 городов. Например, в 2019 году в рамках госзакупки мы реализовали инвестиционную программу для водоканала города Ижевска на поставку насосного оборудования стоимостью более 40 млн рублей для водозабора Кама-Ижевск, обеспечивающего водой население города.

Активно ведется работа по лизингу медицинского оборудования. Реализованы лизинговые проекты по финансированию приобретения аппаратов УЗИ, томографов, полной комплектации косметологических и стоматологических клиник. Наработал положительный опыт в оснащении школ и вузов необходимым учебным оборудованием, компьютерами.

Заряжены на результат

По результатам опросов наших клиентов основными преимуществами компании является оперативность решения всех вопросов и гибкий подход. Если малому предприятию машина нужна завтра для того, чтобы исполнять контракты, то наши менеджеры оперативно отреагируют на потребности клиентов.

Важным фактором при выборе финансового партнера является индивидуальный подход по любому контракту: гибкий график с учетом сезонности и особенностей бизнеса, спецтарифы на страхование имущества. Одно из самых важных преимуществ компании — это люди — профессионалы своего дела, заряженные на результат и успех проекта клиента. Именно они детально изучают каждую сделку и предлагают максимально выгодные условия финансирования.

Команда профессионалов

Наша ценность — это проверенные выращенные компанией профессиональные кадры, которые являются универсалами. Специалист экономической службы реализует сделку от начала и до конца «под ключ»: проводит переговоры, анализирует бизнес клиента, готовит графики и формирует договоры лизинга, ищет и покупает технику под запрос у поставщика по всей России, помогает застраховать имущество, выезжает на отгрузку, может помочь решить вопросы с обслуживанием договора лизинга или продать предмет лизинга по рыночной цене, чтобы закрыть проблемную задолженность.

Кроме того, наши специалисты работают с предприятиями всех отраслей и различными предметами лизинга. Такая универсальность позволяет наработать колоссальный профессиональный опыт.

Наши сотрудники проходят регулярное обучение, посещают конференции и семинары и всегда в курсе всех современных тенденций рынка. В коллективе выстроена система наставничества, которая позволяет новым сотрудникам влиться в работу и стать высоквалифицированным специалистом. Сегодня в компании 80 сотрудников, 20 % из которых работают в компании более 10 лет.

Курс на диверсифицированный портфель

В стратегических планах компании наращивание потенциала в тех отраслях, в которых «УралБизнесЛизинг» уже работает, а также поиск новых ниш, где лизинг может быть применен как финансовый механизм. Мы постоянно открываем для себя отрасли, где необходимы новые производственные мощности, новое оборудование и новая техника. Например, в 2019 году был реализован инвестиционный проект по децентрализации отопительной системы целого города в Пермском крае, профинансировав приобретение 60 единиц блочно-модульных котельных.

Есть интерес открыть направление лизинга вертолетной техники. Для соседних с Удмуртией регионов — это реалии сегодняшнего дня. Ведутся переговоры по оснащению портовых хозяйств ричстакерами китайского производства. Набирает обороты лизинг железнодорожных вагонов, в этом сегменте у нас есть отличное преимущество – мы можем передать в лизинг не только большие партии, но и один вагон.

Активно развивается лизинг медицинского оборудования. Мы видим спрос у частных клиник и заинтересованность у государственных учреждений. Со всеми налоговыми льготами лизинг в этой отрасли может быть максимально востребован.

Основная наша цель — это качественный стремительно растущий диверсифицированный лизинговый портфель, который станет залогом роста и финансовой устойчивости компании. Кроме того, мы нацелены на расширение круга банков-инвесторов, для того чтобы обеспечить нашим клиентам максимально выгодные условия лизинга.