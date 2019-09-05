На сотрудника Росгвардии завели дело за избиение прохожего

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника Росгвардии в Новосибирске. Об этом сообщил официальный представитель регионального управления ведомства Дмитрий Чечулин.

Инцидент, обстоятельства которого расследует следком, произошел 30 августа 2019 года в частном секторе Октябрьского района Новосибирска. Сотрудник войск национальной гвардии из патрульного «уазика» увидел проходящего по дороге мужчину и остановил его. При этом, правоохранитель не представился и не объяснил прохожему причину его остановки. Мужчина направился дальше по своему маршруту, не совершая какого-либо правонарушения. После этого росгвардеец нанес мужчине удар в лицо, схватил за шею и повалил на землю. Следователи квалифицировали это по 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

В новосибирском управлении Росгвардии сказали, что в случае установления вины сотрудника он будет «будет уволен со службы по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность согласно законодательству».

Сцена избиения попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на одном из жилых домов. Видео разметил паблик АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Его просмотрели более 300 тыс. человек.

Илья Николаев