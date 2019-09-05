Школьникам Димитровграда предоставили возможность бесплатного проезда в общественном транспорте

Власти Димитровграда запустили пилотный проект по организации бесплатного проезда школьников в городском общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Каждый школьник имеет возможность получить именную карту с установленным лимитом поездок в общественном транспорте. Фиксировать количество поездок будут специальные считывающие устройства (онлайн-кассы). Документы на получение школьного проездного подали родители 7 тыс. учащихся. Всего в Димитровграде 12 тыс. школьников.

По данным городской администрации, в первый учебный день картой школьника воспользовались 1567 детей.

Андрей Сазонов