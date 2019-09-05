В Ростовской области «Золоту Дона» снова отказали в участке под сахарный завод

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об отказе в предоставлении ООО «Золото Дона» земельного участка в аренду без проведения торгов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Как сказано в документе, «Золото Дона» намерено построить сахарный завод производительностью 6 тыс. т свеклы в сутки Для этого компания попросила предоставить ей без торгов земельный участок площадью 50 га в Егорлыкском районе. В распоряжении указано, что отказать компании решено «ввиду необоснованности бизнес-плана реализации инвестиционного проекта». Компания подавала заявку на получение участка уже второй раз — в прошлом году ей отказали ввиду того, что проект не был признан соответствующим критериям, прописанным в законе о предоставлении земли без торгов.

Как рассказал гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков, отказ властей предоставить участок не может являться единственным поводом откладывать реализацию проекта. «Насколько знаю, по данной проектной идее нет никакого особого движения. Если бы был реальный потенциал построить завод, то участок уж точно найти не проблема, тем более под производство в сельской местности. Рынок земли в регионе – большой и разнообразный, купить подходящий частный участок зачастую проще, быстрее и дешевле, чем получить права на государственный, тем более, что привлекательной государственной земли совсем немного»,— отметил он.

Напомним, швейцарская GVR Finance AG и ростовское ООО «Золото Дона» намерены построить в Ростовской области сахарный завод за 9,3 млрд руб. мощностью 120 тыс. т сахара в год. Инвесторы проекта планировали реализовать проект в течение 2019–2022 годов.

Подробнее о проекте читайте в материале „Ъ-Юг“ «Швейцарцам захотелось донского сахара».

Кристина Федичкина