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Имущество Тихорецкого шпалопропиточного завода выставлено на торги за 278,4 млн рублей

ОАО «Российский аукционный дом (РАД)» назначил на 13 сентября первые торги по продаже имущества Тихорецкого шпалопропиточного завода, сообщается на сайте РАД. Стартовая цена продажи актива — 278,4 млн руб.

Завод в Тихорецке является филиалом АО «Трансвудсервис», сообщает ресурс kartoteka.ru. Московское АО «Трансвудсервис», специализирующееся на обработке древесины, имеет филиалы в Свердловской, Иркутской, Томской и Вологодской областях, а также в Краснодарском крае. ОАО «Российский аукционный дом» предлагает к продаже земельные участки в Тихорецке, склады, цеха, объекты коммунальной инфраструктуры, всего 75 объектов недвижимости, также на торги выставлено оборудование для производства шпал. Часть объектов недвижимости находится в аренде ОАО «РЖД».

Анна Перова, Краснодар


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