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Фото: Hannah McKay / Reuters

Зарубежные СМИ: Чем закончилось голосование британского парламента по «Брекситу»?

5 сентября, четверг

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Борис Джонсон проиграл парламенту битву и за «Брексит», и за досрочные выборы. Палата общин в третьем чтении приняла законопроект, который запретит выход Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки и обяжет премьер-министра отложить «Брексит» до 31 января. Джонсон настаивает на утвержденной дате выхода из ЕС — 31 октября — и уверяет, что сможет договориться о выгодных для Лондона условиях с Брюсселем. Ради того, чтобы избежать отсрочки, премьер-министр даже пытался добиться внеочередных выборов в парламент. Но Палата общин, которая заседала накануне до позднего вечера, отказала ему и в этом. Лейбористы даже не стали голосовать по предложению Джонсона. Итоги голосования британского парламента обсуждают во всех ведущих мировых СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.


Задавлен, унижен и загнан в угол — так описывает положение Бориса Джонсона «Би-би-си». Против него выступают даже однопартийцы.

Но мятежников в своих рядах консерваторы не терпят. Из партии исключают 21 депутата, среди них, кстати, оказался внук Черчилля, отмечает издание El Mundo. Изгнанник произнес эмоциональную прощальную речь, взывая к совести тори, которые, по его мнению, должны и дальше голосовать против инициатив Бориса Джонсона.

Сам премьер-министр не стал препятствовать рассмотрению законопроекта о блокировке жесткого «Брексита». Затягивать процесс обсуждения в Палате лордов правительство тоже не будет, написал в Twitter член парламента от лейбористов Филип Хант, законопроект пройдет в Палату лордов до 17 часов уже 5 сентября. Затем после рассмотрения документ вернется для дальнейших процедур в Палату общин.

«Надеюсь, мне больше не понадобится мое пуховое одеяло»,— приводит The Guardian слова одного из либерал-демократов Ричарда Ньюби, намекающего на длительные и изнурительные заседания парламента.

Итоги голосования в британском парламенте оценили и финансисты. Сразу после решения о переносе «Брексита» на три месяца британский фунт укрепился к доллару, сообщает Bloomberg. Но этот полуторапроцентный рост эксперты называют временным.

За время премьерства Джонсона фунт значительно потерял свои позиции и будет дешеветь еще, поскольку инвесторы хотят застраховаться от политических потрясений. Пока же они активно скупают подешевевшие британские компании, отмечает The Times.

«Брексит» хотят перенести вновь

Великобритания должна покинуть Евросоюз ровно через восемь недель — 31 октября. Но в среду вечером депутаты британской Палаты общин попытались вновь отложить дату «развода». Учитывая, что со следующей недели работа парламента будет приостановлена, ситуация в Великобритании фактически непредсказуема: «Брексит» могут перенести, а могут не успеть. Ждать ли досрочных парламентских выборов — пока тоже неясно.

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