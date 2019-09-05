Зарубежные СМИ: Чем закончилось голосование британского парламента по «Брекситу»?

Борис Джонсон проиграл парламенту битву и за «Брексит», и за досрочные выборы. Палата общин в третьем чтении приняла законопроект, который запретит выход Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки и обяжет премьер-министра отложить «Брексит» до 31 января. Джонсон настаивает на утвержденной дате выхода из ЕС — 31 октября — и уверяет, что сможет договориться о выгодных для Лондона условиях с Брюсселем. Ради того, чтобы избежать отсрочки, премьер-министр даже пытался добиться внеочередных выборов в парламент. Но Палата общин, которая заседала накануне до позднего вечера, отказала ему и в этом. Лейбористы даже не стали голосовать по предложению Джонсона. Итоги голосования британского парламента обсуждают во всех ведущих мировых СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Задавлен, унижен и загнан в угол — так описывает положение Бориса Джонсона «Би-би-си». Против него выступают даже однопартийцы.

Но мятежников в своих рядах консерваторы не терпят. Из партии исключают 21 депутата, среди них, кстати, оказался внук Черчилля, отмечает издание El Mundo. Изгнанник произнес эмоциональную прощальную речь, взывая к совести тори, которые, по его мнению, должны и дальше голосовать против инициатив Бориса Джонсона.

Сам премьер-министр не стал препятствовать рассмотрению законопроекта о блокировке жесткого «Брексита». Затягивать процесс обсуждения в Палате лордов правительство тоже не будет, написал в Twitter член парламента от лейбористов Филип Хант, законопроект пройдет в Палату лордов до 17 часов уже 5 сентября. Затем после рассмотрения документ вернется для дальнейших процедур в Палату общин.

«Надеюсь, мне больше не понадобится мое пуховое одеяло»,— приводит The Guardian слова одного из либерал-демократов Ричарда Ньюби, намекающего на длительные и изнурительные заседания парламента.

Итоги голосования в британском парламенте оценили и финансисты. Сразу после решения о переносе «Брексита» на три месяца британский фунт укрепился к доллару, сообщает Bloomberg. Но этот полуторапроцентный рост эксперты называют временным.

За время премьерства Джонсона фунт значительно потерял свои позиции и будет дешеветь еще, поскольку инвесторы хотят застраховаться от политических потрясений. Пока же они активно скупают подешевевшие британские компании, отмечает The Times.