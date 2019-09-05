Правительство Удмуртии планирует внести изменения в бюджет

Сумма дополнительных доходов бюджета Удмуртии за счет налоговых и налоговых доходов, а также безвозмездных поступлений составила 2,74 млрд руб. Так, доходная часть бюджета за 2019 год, с учетом обозначенных изменений, достигнет 84,58 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Необходимо оперативно довести денежные средства до соответствующих министерств и ведомств, чтобы все необходимые процедуры были объявлены как можно скорее. Прошу также коллег из государственного совета в этом вопросе нас поддержать»,— отметил премьер региона Ярослав Семенов.

Дополнительные средства предлагают направить на реализацию нацпроектов «Демография» и «Экология», на обеспечение детей-инвалидов лекарствами и лечебным питанием, предоставление жилья ветеранам, создание доступной среды для инвалидов и пожилых людей, строительство и реконструкцию дорог. Кроме того, часть денег направят на поддержку сбалансированности бюджетов муниципалитетов региона.