Мэр Новокузнецка назвал условия возвращения «Металлурга» в КХЛ

Глава Новокузнецка в Кемеровской области Сергей Кузнецов назвал два условия, при выполнении которых местный хоккейный клуб «Металлург» сможет вернуться в Континентальную хоккейную лигу. По словам мэра, команде необходимы финансирование и спортивная инфраструктура.

Господин Кузнецов сказал, что «у нас всех сердце болит» из-за исключения «Металлурга» из элиты российского хоккея, произошедшей в 2017 году. «Чтобы играть в Континентальной хоккейной лиге, нам нужно привести Дворец спорта кузнецких металлургов к определенным спортивным критериям и нормативам. Именно этим мы сейчас и занимаемся»,— заявил Сергей Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром» на муниципальном канале «Ново-ТВ».

Градоначальник отметил, что сейчас говорится проектно-сметная документация на выполнение работ по модернизации объекта. Как писал “Ъ”, весной этого года министр спорта России Павел Колобков поддержал идею модернизации дворца спорта и поручил подготовить проект. «В следующем году вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым будем обращаться в соответствующие министерства. Как только будет проектно-сметная документация, сможем идти и доказывать свою состоятельность для получения финансирования»,— объяснил мэр Новокузнецка.

Хоккейный клуб «Металлург» основан в 1949 году. За свою историю «Металлург» воспитал множество звезд российского хоккея: вратарей Сергея Бобровского и Илью Сорокина, защитника Дмитрия Орлова, а также нападающих Сергея Зиновьева, Кирилла Капризова и Ивана Телегина. Сейчас клуб выступает в Высшей хоккейной лиге.

Илья Галагуз