Глава Адыгеи посетил строящиеся объекты в Майкопе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства ряда объектов образования и городской инфраструктуры в республиканской столице.

В рабочей поездке Главу республики сопровождали мэр Майкопа Андрей Гетманов, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, а также представители подрядных организаций.

Местом первого посещения стал микрорайон вблизи пересечения улиц Максима Горького и Пролетарской. Здесь планируется масштабная реконструкция городской автомобильной развязки с обустройством кольцевого движения. На эти цели предполагается направить 65 млн. рублей. Прилегающая к данному объекту общественная зона также нуждается в благоустройстве. Для этого предусмотрено 18 млн. рублей.

В ходе обсуждения будущей планировки территории, Глава республики акцентировал внимание на создании комфортных условий для жителей микрорайона.

«Прилегающая общественная зона должна быть реконструирована в соответствии с генпланом. Собственникам близлежащих земельных участков важно иметь об этом четкое представление. Это касается приведения в порядок ветхих строений и портящих вид насаждений. Также важно соблюсти единое цветовое решение балконов и фасадов многоэтажных домов. Кроме того, в рамках благоустройства нужно соблюсти все нормативы по доступной среде, смонтировать под землей все подводящие кабели к опорам освещения и создать архитектурный облик данной городской территории с едиными решениями», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

После обсуждения вопросов благоустройства Глава республики посетил строящийся ДОУ в станице Ханской. На окраине населенного пункта ведется строительство детсада с ясельной группой на 240 мест. Сметая стоимость объекта составила порядка 150 млн. рублей из федерального, регионального и муниципального бюджета. На сегодняшний день возведен корпус дошкольного учреждения и ведутся внутренние работы. Работы на объекте синхронизированы со строительством подъездной дороги с автостоянкой и тротуарами. Сдача детсада в эксплуатацию планируется до 1 ноября.

Здесь же в станице Глава республики ознакомился с началом строительства средней школы на 250 ученических мест. Строительство ведется за счет федерального и республиканского бюджетов. Стоимость объекта составит свыше 272,8 млн. рублей. Срок реализации проекта – конец текущего года.

После визита в станицу Ханскую руководитель региона посетил хутор Гавердовский. Здесь начаты работы по строительству нового детсада на 120 мест. Строительство ведется рядом со школой № 18. В будущем планируется создать единую благоустроенную территорию. Взведение корпуса детсада проводится за счет республиканского и муниципального бюджета. Сметная стоимость объекта составила 70 млн. рублей. Подрядная организация планирует завершить все работы до конца года.

По возвращению в Майкоп Глава республики посетил стройплощадку будущей школы на 1100 мест по улице 12 Марта. На сегодняшний день здесь возведен трехэтажный корпус учебного заведения, ведутся отделочные работы и прокладка коммуникаций. Срок сдачи объекта стоимостью более 719 млн. рублей – август 2020 года. Новая школа позволит в ближайшее время существенно сократить дефицит ученических мест в данном микрорайоне и обеспечить обучение детей в одну смену.

Мурат Кумпилов в общении с руководством мэрии, подрядной организации и министерства образования еще раз акцентировал внимание на синхронном решении инфраструктурных вопросов: прокладке коммуникаций, обустройстве подъезда к школе, проведении освещения и благоустройстве.

В интервью СМИ Глава республики отметил, что в строительство новых объектов вкладываются серьезные средства из федерального, регионального и местных бюджетов. Главная задача – эффективное их использование.

«Масштабные проекты, реализуемые в сфере строительства социальных учреждений, требуют большой системной работы. Мы готовы к этому и постоянно держим ситуацию под контролем. Уверен, что все инфраструктурные изменения в Майкопе и близлежащих населенных пунктах в будущем окажут позитивное влияние на качество жизни граждан. Это касается доступности образовательных учреждений, детсадов, повышения качества образования, а также создания удобных, безопасных и комфортных условий проживания», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Вместе с тем Глава республики отметил, что от объекта к объекту подрядные организации совершенствуют свою работу и вносят различные полезные инициативы. Это касается улучшения эргономики и удобства эксплуатации будущих учреждений.

По итогам рабочей поездки руководитель региона дал соответствующие поручения мэру Майкопа и профильным министрам.