На дорогах Татарстана выявили 14 аварийно-опасных участков

На дорогах Татарстана выявили 14 мест наибольшей концентрации ДТП. Перечень участков опубликован в постановлении «Об утверждении Стратегии развития санитарной авиации в РТ до 2024 года» на сайте кабмина республики.

В частности, на трассе М7 обнаружены девять аварийно-опасных участков: 753-759-й км в Зеленодольском районе, 856-861-й и 864-й км в Пестречинском районе, 960-961-й км в Мамадышском районе, 985-1013-й км в Елабужском, 1068-й км в Тукаевском, 1081-1087-й км и 1105-1124-й км в Мензелинском, 1141-1144-й км в Актанышском.

На трассе М5 нашли два места наибольшей концентрации ДТП: 1249-1253-й км в Бугульминском районе и 1260,5-1266,5-й км в Бавлинском. Столько же участков выявлено на автодороге Казань-Оренбург (45-46-й км в Лаишевском районе и 191-200-й в Альметьевском), а также на трассе Казань-Буинск-Ульяновск (21-24-й км в Верхнеуслонском районе и 93-95-й в Буинском).

Кроме того, обнаружено по одному аварийно-опасному участку на трассах Йошкар-Ола-Зеленодольск (111-114-й км в Зеленодольском районе) и Цивильск-Ульяновск (129-131-й км в Дрожжановском районе).

"Ъ-Казань"