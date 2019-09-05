Прокуратура Кировского района помогла получить квартиру ребенку-инвалиду

В Саратове после вмешательства прокуратуры Кировского района ребенку-инвалиду и его матери была предоставлена двухкомнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что 13-летний мальчик, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, с 2017 года состоял на жилищном учете в министерстве строительства и ЖКХ региона, проживая вместе с матерью в арендованном помещении общежития. Его мать сообщила, что сын нуждается в постоянном уходе, не может проживать самостоятельно.

По решению суда семье была предоставлена квартира в Саратове по договору социального найма.

Марина Ковалева