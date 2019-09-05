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На Кубани утвердили состав Совета по вопросам развития строительства

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об образовании регионального Совета при главе администрации по вопросам развития строительства. Документ опубликован на официальном сайте краевой администрации и вступает в силу со дня подписания (3 сентября).

Согласно распоряжению, главой Совета назначается губернатор Кубани, его заместителями становятся первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максим Карпенко, руководитель департамента строительства Краснодарского края Денис Юрковский, а заместитель руководителя департамента по надзору в строительной сфере становится секретарем совета.

В состав Совета вошли все руководители краевых министерств и департаментов, а также по согласованию уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае, президент Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края», председатель краевой Общественной палаты, председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, директор Ассоциации «Союз профессиональных строителей Южного региона», директор Союза «Черноморский строительный союз», исполнительный директор Союза «Краснодарские строители», директор Союза «Межрегиональный альянс Строителей» и генеральный директор регионального объединения работодателей «Региональное объединение строителей Кубани».

Василий Хитрых


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