Завершение программы разведочного бурения на Сухом Логе

ПАО «Полюс» объявляет об окончании на Сухом Логе программы разведочного бурения, запущенной в 2017 году. В ее рамках было пробурено 203 647 п.м.

В настоящий момент компания «Полюс» продолжает комплексный анализ проб. Результаты пробирного анализа ожидаются к концу 2019 года.

По результатам анализа компания в первом полугодии 2020 года ожидает обновленную оценку предполагаемых и выявленных минеральных ресурсов (Inferred & Indicated), а также первую оценку запасов Сухого Лога.

Дополнительные объемы бурения на Сухом Логе

В настоящий момент на Сухом Логе «Полюс» завершает выполнение гидрогеологических и геотехнических изысканий. Плановые объемы бурения, оставшиеся на 2019 год, включают 5 400 п.м. геотехнического бурения и 2 800 п.м. гидрогеологического бурения.

В 2020 году «Полюс» планирует завершить на Сухом Логе бурение по сгущению сети объемом 30 000 п.м. Буровые работы будут сосредоточены в зоне карьера, где, как ожидается, «Полюс» будет вести добычу в первые годы разработки Сухого Лога. В результате компания сможет лучше определить зону минерализации в этой области и повысить точность планирования и определения последовательности горных работ.

Компания также планирует в 2020 году провести дополнительное бурение флангов и глубоких горизонтов Сухого Лога.