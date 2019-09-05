Завершение программы разведочного бурения на Сухом Логе

ПАО «Полюс» объявляет об окончании на Сухом Логе программы разведочного бурения, запущенной в 2017 году. В ее рамках было пробурено 203 647 п.м.
В настоящий момент компания «Полюс» продолжает комплексный анализ проб. Результаты пробирного анализа ожидаются к концу 2019 года.
По результатам анализа компания в первом полугодии 2020 года ожидает обновленную оценку предполагаемых и выявленных минеральных ресурсов (Inferred & Indicated), а также первую оценку запасов Сухого Лога.
Дополнительные объемы бурения на Сухом Логе
В настоящий момент на Сухом Логе «Полюс» завершает выполнение гидрогеологических и геотехнических изысканий. Плановые объемы бурения, оставшиеся на 2019 год, включают 5 400 п.м. геотехнического бурения и 2 800 п.м. гидрогеологического бурения.
В 2020 году «Полюс» планирует завершить на Сухом Логе бурение по сгущению сети объемом 30 000 п.м. Буровые работы будут сосредоточены в зоне карьера, где, как ожидается, «Полюс» будет вести добычу в первые годы разработки Сухого Лога. В результате компания сможет лучше определить зону минерализации в этой области и повысить точность планирования и определения последовательности горных работ.
Компания также планирует в 2020 году провести дополнительное бурение флангов и глубоких горизонтов Сухого Лога.
«Полюс»
«Полюс» – крупнейший производитель золота в России и одна из десяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства с самыми низкими издержками. Согласно данным отчета о запасах руды и минеральных ресурсах Компании за 2018 год, «Полюс» занимает третье место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объемам запасов и ресурсов.
Основные производственные объекты Группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).