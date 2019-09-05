«Бельский рыбхоз» планирует вложить в сеть форелевых хозяйств Башкирии 405 млн рублей

Стерлитамакское предприятие «Бельский рыбхоз» планирует вложить 405 млн руб. в создание к 2023 году сети рыбоводческих хозяйств в пяти районах республики для разведения форели, сообщает правительство республики. Проект направлен на выращивание до 3 тыс. т форели и 10 т икры в год. Частью проекта является переработка товарной рыбы на территории опережающего развития в Благовещенске.

Власти Башкирии намерены оказать проекту господдержку, включив его в перечень приоритетных и предоставив без торгов землю под сеть хозяйств. Кроме того, кабмин намерен помочь «Бельскому рыбхозу» с оформлением лицензии на водопользование и возместить часть затрат на покупку оборудования.

ООО «Бельский рыбхоз» образовано в 2017 году в Стерлитамаке. Занимается пресноводным рыбоводством. 33,3% уставного капитала принадлежит директору лесопромышленной компании «Селена» Марату Сахибгарееву (бенефициаром самой группы «Селена» является бывший сенатор от Башкирии Анатолий Бондарук). Остальные 66,6% принадлежат самому рыбхозу.

Влада Шипилова