Отделения Сбербанка в Петербурге могут объединить с McDonald’s

Сбербанк и McDonalds заключили дополнительное соглашение в рамках стратегического партнерства. Оно, в том числе, предусматривает возможность открытия точек общепита McDonalds, объединенных с отделениями банка общей зоной ожидания.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, такие объединенные площадки предполагается открыть в Петербурге, Москве и регионах.

Добавим, что соглашение затрагивает вопросы сотрудничества в сфере проектного финансирования и изучения потребительского рынка.