В частном секторе Ижевска ощебенят 31 участок дорог

До 30 сентября в Ижевске ощебенят 31 участок дорог в частном секторе. На эти цели выделили 10 млн руб., сэкономленных на оптимизации муниципальных служащих. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что что на отсыпку щебнем улиц частного сектора Ленинский, Первомайский и Индустриальный районы получат по 3 млн руб., а Октябрьский район — 1 млн руб. Кроме того, 10 млн руб. направят на ремонт тротуаров на 11 участках улиц. Также 6,7 млн руб. направят на обеспечение безопасности дорожного движения, преимущественно возле образовательных учреждений.