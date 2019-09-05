На Ставрополье осудили двоих экс-чиновников администрации Кировского городского округа

Бывшего начальника отдела строительства и архитектуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края Ивана Селиванова и его заместителя Андрея Рязанцева суд признал виновными в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Суд установил, что в июле 2018 года чиновники предложили кадастровому инженеру коммерческой компании за взятку изготовить подложные разрешения на строительство 16 объектов недвижимости, уже построенных этой фирмой. За это заместитель начальника получил взятку в размере 480 тыс. руб., а затем передал ее своему начальнику.

Суд приговорил Селиванова к пяти годам колонии строгого режима, а его заместителю назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, оба подсудимых заплатят по 900 тыс. руб. и три года не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Дарья Голякова