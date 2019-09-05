В Анапе построят две новые дороги для разгрузки села Витязево от пробок

Две новые дороги призваны снять нагрузку с основных улиц курортного села Витязево в Анапе. Речь идет о строительстве продолжения проспекта Южного и объездной дороги, сообщили в администрации курорта.

Так, продолжение проспекта Южный, где из-за оживленного движения в разгар курортного сезона регулярно возникали пробки, обогнет спорткомплекс «Волейград» и закольцуется с улицей Знойной. Длина трассы составит порядка 0,7 км, ширина – семь метров. Там планируют сделать дорожные карманы, что позволит автовладельцам непарковать машины на проезжей части. Сотрудники ДРСУ «Вираж» уже начали укладку асфальта.

Объездную дорогу села Витязево местные жители ждут более 15 лет. Она направит в объезд транзитный транспорт. Два километра полотна уже уложили ранее, теперь подрядчик приступил к строительству второй части – дороги, соединяющей федеральную трассу Е97 и улицу Горького.

Работы на проспекте Южном планируют закончить к 1 октября, а улицу Объездную – в ноябре.

Дмитрий Михеенко