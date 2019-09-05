Орловские депутаты попросят федеральные дотации для облцентра

Депутаты Орловского областного совета готовят обращение в правительство РФ о предоставлении региональному бюджету дотации на обеспечение сбалансированности бюджета регионального центра. По словам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам облсовета Сергея Волкова, в Орле складывается «критическая ситуация с кредиторской задолженностью». «Если на начало 2019 года ее размер превышал 651 млн руб., то по предварительному прогнозу на конец года, при отсутствии поддержки из бюджетов других уровней, эта сумма составит уже 850 млн руб.»,- пояснил господин Волков.

Как планируют бюджеты в регионах Черноземья, в материале ''Ъ'' «Бюджеты равняются на исполнение».

Ирина Лобанова