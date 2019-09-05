УФАС выявило сговор на торгах по вывозу ТКО

Пермское УФАС рассмотрело очередное дело о сговоре на торгах при вывозе ТКО. Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование было начато по признакам сговора на аукционе по вывозу ТКО на территории Пермского края в границах территории муниципальных образований Александровский муниципальный район, МО «Город Березники», Кизеловский городской округ Пермского края еще весной 2019 года.

Специалисты УФАС выяснили, что ООО «Сана-М» и ООО «Босфор» подали свои заявки на участие в торгах с одного IP-адреса, с разницей в три секунды. Кроме того, первые части заявок были идентичны друг другу, за исключением одного места — была исправлена орфографическая ошибка.

Вчера УФАС огласила сторонам дела резолютивную часть решения: установлено, что компании вступили в сговор и координировали свои действия на торгах, что привело к минимальному снижению стоимости контракта (на 0,5%) и победе ООО «Босфор». Почти сразу после заключения контракта с ПКГУП «Теплоэнерго» ООО «Босфор» передало часть контракта на субподряд второму участнику картеля — ООО «Сана-М». Компании могут быть оштрафованы на сумму от 1/10 до от цены контракта, которая составила свыше 186 млн руб.