В Свердловской области создается Фонд защиты дольщиков

Фонд защиты прав дольщиков будет создан в Свердловской области, сообщил вице-губернатор региона Сергей Бидонько. «Сегодня вся нагрузка по достройке домов ложится на областной бюджет, будь это выделение земельных участков или прямое финансирование объектов. Фонд позволит получать до 67% средств из федерального бюджета на завершение строительства»,— пояснил он.

Организация будет создана в связи с законодательными изменениями в сфере долевого строительства. Напомним, с 1 июля застройщик обязан завести эскроу-счет в банке, на который покупатели жилья перечислят деньги. Эти средства застройщик сможет получить после сдачи объекта, на период строительства банки будут выдавать компаниям кредиты на возведение домов по специальным процентным ставкам.

Как сообщили в региональном правительстве, новый фонд поможет защитить права покупателей в случае банкротства застройщика. Средства для строительства проблемных объектов будут поступать из бюджетов федерального и регионального уровней. «Сейчас идет формирование пакета документов, разработка нормативно-правовой базы, согласуются вопросы софинансирования деятельности фонда»,— сообщили в областном правительстве.

Как сообщили в пресс-службе, до конца 2019 года планируется помочь 540 дольщикам Свердловской области и закрыть вопрос по семи объектам. Среди таких объектов в Екатеринбурге — 16-этажный дом на улице Самолетной (ЖК «Новый Уктус» планировали сдать в 2015 году) и двухсекционный дом на улице Шевелева (запланированный срок сдачи – 2006 год).