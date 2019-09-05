В Кургане двум девушкам грозит срок за оплату продуктов найденной банковской картой

Курганские полицейские задержали двух девушек по подозрению в краже с банковского счета. Как сообщают в пресс-службе регионального главка, установлено, что они нашли потерянную банковскую карту и купили на нее продукты питания на сумму около полутора тысяч рублей, а затем выбросили.

Правоохранители узнали об инциденте, когда в полицию обратилась 33-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что ее дочь потеряла карту по дороге из магазина, а затем пришли уведомления о снятии средств.

В отношении нарушительниц заведено уголовное дело по п. «Г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на шесть лет. Девушки находятся под подпиской о невыезде.