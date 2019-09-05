Челябинские таможенники задержали поддельного «Микки Мауса» на 3 млн рублей

Мобильная группа Челябинской таможни пресекла попытку ввоза на территорию России детской контрафактной обуви, маркированную товарным знаком Mickey Mouse.

Как сообщает пресс-служба ведомства, грузовик с партией обуви, следовавший из Кыргызстана в Новосибирск через КПП «Троицк», остановили на трассе А-310. Таможенники обнаружили 2,4 тыс. пар детских кроссовок Mickey Mouse с признаками подделки. По предварительной оценке ущерб правообладателю торговой марки, составил более 3 млн руб. Товар изъят и передан полиции Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

По данным Челябинской таможни, с начала 2019 года задержано 14 партий контрафакта на сумму более 273 млн руб.