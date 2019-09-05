Вице-мэр Сочи дисквалифицирован на полгода по инициативе прокуратуры

Алексей Толмачев, заместитель главы города-курорта Сочи, решением суда привлечен к административной ответственности в виде дисквалификации на шесть месяцев, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Претензии надзорного ведомства к вице-мэру Сочи связаны с нарушением норм законодательства о водоснабжении и водоотведении, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

По данным прокуратуры, по итогам проверок в адрес господина Толмачева выносились представления об устранении нарушений, чиновник дважды был привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). Однако, как сообщили в прокуратуре края, вице-мэр Сочи продолжал допускать формальное рассмотрение актов прокурорского реагирования и игнорировать законные требования прокурора.

Анна Перова, Краснодар