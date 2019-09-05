Реконструкцией участка набережной Камы заинтересовалась лишь одна компания

На аукцион на выполнение работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» в рамках реконструкции сквера на нижней части набережной была подана только одна заявка. Как сообщается на сайте госзакупок, подрядом заинтересовалось ООО «ТехДорГрупп». Заявка общества была признана соответствующей документации. Однако на проведение аукциона была подана жалоба от представителей ООО «КС-Строй». УФАС должно было рассмотреть ее 3 сентября, результаты рассмотрения пока не опубликованы.

Согласно техническому заданию, в сквере требуется построить лекционный павильон в лаунж-зоне, амфитеатр со встроенными помещениями, сценой, смотровой площадкой, панорамное и спортивное кафе, два склада и другие объекты. Максимальная цена контракта составила 166,8 млн руб.