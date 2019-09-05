Вице-мэр Сочи Алексей Толмачев дисквалифицирован на полгода

Прокуратура Сочи добилась через суд отстранения от выполнения своих обязанностей замглавы администрации курорта Алексея Толмачева. Он дисквалифицирован сроком на шесть месяцев.

Как сообщили в ведомстве, прокуратура выявила на территории города нарушения требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Тем не менее, вице-мэр Сочи Алексей Толмачев якобы допускал факты формального рассмотрения актов прокурорского реагирования и игнорировал требований прокурора, за что дважды привлекался к административной ответственности (ст. 17.7 КоАП РФ). Очередное нарушение явилось основанием для иска в Центральный районный суда Сочи. 29 августа господина Толмачева привлекли к административной ответственности и дисквалифицировали на полгода. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Алексей Толмачев заработал в 2018 году 1,3 млн руб. В собственности у него ничего нет. В пользовании — квартира, земельный участок и жилой дом (85,4 кв. м, 600 кв. м и 217,9 кв. м соответственно). Супруга господина Толмачева заработала в минувшем году 49 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко