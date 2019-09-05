Следователи начали проверку по факту гибели рабочего на шахте «Сибирская»

Следственные органы Кузбасса начали доследственную проверку по факту обнаружения в горной выработке шахты «Сибирская» тела 41-летнего горняка. Оно было обнаружено 3 сентября, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кузбассу.

Предварительно установлено, что проходчик находился в горной выработке рядом с комбайном. Работника шахты затянуло в механизм. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибшего. изучаются должностные инструкции, устанавливается, проходил ли рабочий инструктаж по техники безопасности выполнения работ и т.д., говорится в сообщении.

Оксана Павлова