Власти Ростова планируют продлить набережную через четыре года

Администрация Ростова начала разработку проекта планировки территории на Театральном спуске, где планируется построить новую дорогу, сообщает Donnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации города Алексея Логвиненко. Эта дорога является частью большого проекта по продлению набережной до 13-й линии. В результате набережную и Театральную площадь удастся связать прямой пешеходной зоной.

Новая дорога будет проходить по участку площадью 4,7 га в границах Чувашский — Орловская — Марти. У собственников участков, которые затронет проект, земли будут выкупать по рыночной стоимости.

«Мы хотим, чтобы набережная могла сойтись именно с теми земельными участками, которые мы будем выкупать у погорельцев на Театральном спуске. Это первый этап. Проект планировки этой территории также разрабатывается, он позволит нам оценить стоимость выкупа земли. Проект будет готов в III-IV квартале 2019 года. Дальше все, кто будет не согласен, могут идти в суд», — передает издание слова господина Логвиненко.

Реализовать проект власти планируют в ближайшие 3-4 года. Сначала будет разработан проект планировки территории, затем у собственников выкупят участки, а после будет разработан проект и выполнена сама работа.

Дарья Голякова