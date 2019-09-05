Глава Перми объявил выговор директору МКУ «Пермблагоустройство» за ремонт улицы Героев Хасана

Глава Перми Дмитрий Самойлов отреагировал на критику жителей Перми в своем Instagram по поводу начавшегося с 5 сентября последнего этапа реконструкции улицы Героев Хасана от улицы Васильева до Хлебозаводской. Из-за ограничения движения сейчас для транспорта открыты фактически две полосы, что вызвало многокилометровые заторы на Героев Хасана.

«Сегодня с утра мой директ заполнен сообщениями о пробках на улице Героев Хасана. Возмущение людей понятно и абсолютно оправданно. Организация работ и отсутствие предупреждения людей со стороны МКУ „Пермблагоустройство“ не выдерживает никакой критики, притом что у коллег есть опыт реконструкции масштабных объектов, например улиц Куйбышева, Революции, Компроса. Кроме как разгильдяйством и „пофигизмом“ сегодняшний старт работ на Героев Хасана и не назовешь»,— написал глава Перми.

Он сообщил, что объявил выговор директору МКУ «Пермблагоустройство» Евгению Масалеву «за отвратительную подготовку к началу реконструкции». Также глава Перми поручил представить «полную выкладку по мерам стабилизации ситуации и в кратчайшие сроки минимизировать трудности для людей».