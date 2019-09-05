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УФАС отказало челябинским феминисткам в признании оскорбительной рекламы суши

Челябинское УФАС России не увидело оскорбительных и непристойных образов в рекламе суши-бара «Территория суши». Организовать проверку потребовали участницы феминистской агитгруппы. Они считают, что изображение на баннере женщины с ярким макияжем и оголенными плечами, которая ест суши, является сексуальной объективацией и обесценивает женщин.

Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, рекламу оценивали участники экспертного совета. Они пришли к выводу, что на баннере нет оскорбительных образов, и изображенную девушку из-за оголенных плеч обнаженной они не представляют.

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