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Бывший руководитель Курганского госуниверситета вышел из колонии

Бывший исполняющий обязанности ректора Курганского университета Михаил Ерихов вышел из колонии, где отбывал заключение за растрату денег вуза. Об этом экс-руководитель образовательного учреждения сообщил на своей странице в Facebook.

«Привет. Я вышел из Зазеркалья, живой, вину так и не признал (поэтому УДО не светило). Спасибо всем, кто помог продержаться это время моей семье, и материально, и морально. Спасибо и тем, кто постарался забыть о том, что мы когда-то были знакомы и даже считались друзьями. Вы научили меня на старости лет разбираться в людях»,- говорится в сообщении господина Ерихова.

Михаил Ерихов возглавлял курганский государственный университет с лета 2015 года. В феврале 2016-го на него завели уголовное дело и отстранили от управления, а потом отправили в отставку. В октябре 2017 года суд приговорил бывшего руководителя вуза к двум годам и одному месяцу колонии общего режима, затем областной суд смягчил наказание до двух лет ровно.

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