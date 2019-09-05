В Челябинской области состоится акция по обмену монет на банкноты

Челябинское отделение Уральского главного управления Банка России вновь запускает акцию «Дни приема монет от населения». Она пройдет с 9 по 13 сентября, сообщает пресс-служба отделения.

«Необходимость проведения акции связана со снижением возврата в платежный оборот выпущенных монет. Так, в первом полугодии в регионе были выпущены в обращение монеты на сумму 48 млн руб., в оборот же вернулось 24 млн руб. То есть, половина мелочи осела в копилках и кошельках жителей региона», - комментирует управляющий Челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Сдать мелочь без комиссии, которая обычно взымается за такую операцию, можно в офисах 16 кредитных организаций. Кроме Челябинска, обменять монеты можно в подразделениях коммерческих банков, расположеных в 19 городах: Аше, Златоусте, Еманжелинске, Карабаше, Карталах, Каслях, Катав-Ивановске, Копейске, Коркино, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, Нязепетровске, Озерске, Пласте, Сатке, Снежинске, Трехгорном и Троицке. За возврат мелочи в денежный оборот, можно будет получить памятные монеты.

Отметим, во время проведения первой подобной акции в прошлом году жители региона вернули в оборот 10,9 млн монеты разных номиналов на общую сумму 12,6 млн руб. Масса всей мелочи составила более 30 т.