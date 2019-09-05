В Кургане хотят создать три индустриальных парка

Власти Курганской области видят в региональном центре потенциал для открытия не менее, чем трех индустриальных парков. Об этом сообщил врио губернатора Вадим Шумков на рабочем совещании, проведенном на первой из таких территорий, созданной на базе бывшего завода КЗКТ.

«В Кургане мы видим, как минимум, три индустриальных парка. По нашим расчетам, это от пяти до семи тысяч новых рабочих мест в общей совокупности»,- сказал господин Шумков. По его словам, парк на территории бывшего КЗКТ планируется развивать, чтобы на нем было больше предприятий. Также после приезда в Курган первого вице-премьера Антона Силуанова принято решение о создании особой экономической зоны на второй площадке Курганского машиностроительного завода. «Кроме того, мы сейчас договариваемся с управляющей компанией бывшего завода “Икар”. В ближайшее время мы там готовимся запустить новое производство, чтобы там тоже был новый индустриальный парк»,- добавил врио губернатора.

В планах региональных властей создание индустриальных парков на территориях опережающего социально-экономического развития – в Варгашах, Далматово и Катайске. Первой площадкой станут Варгаши, где заканчивается проектирование. Планируется, что в ТОСЭР построят парк категории greenfield («с нуля» в чистом поле), на котором можно построить два крупных завода или около девяти малых и средних предприятий.