В аэропорту Минеральные Воды открылся новый терминал

На территории аэропорта Минеральные Воды открылся новый терминал прибытия, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. Терминал был сформирован в результате реконструкции двух отдельно стоящих залов прилета внутренних и международных линий. Их соединили под одной крышей, увеличив полезную площадь и улучшив условия пребывания пассажиров.

«Площадь здания составляет более 9 тыс. кв. м, пропускная способность для внутренней воздушной линии – 1 тыс. пассажиров в час, для международной – 240 пассажиров в час. В целом терминал способен принимать 3,1 млн пассажиров в год», - сказано в сообщении.

Сейчас в регионе завершается разработка проекта реконструкции другого аэропорта, расположенного под Ставрополем. Планируется, что в результате ее проведения к 2023 году аэропорт сможет значительно расширить возможности по приему

самолетов различных типов. Кроме того, проектируются новые пассажирские терминалы в Ставрополе и в Минеральных Водах.

Дарья Голякова