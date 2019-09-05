Ресурс развития

Изношенные тепловые сети – проблема большинства российских городов, в том числе крупных. Таково наследие 1990-х, когда на обновление инфраструктуры фактически вообще перестали поступать необходимые средства. Вопрос нужно решать безотлагательно, уверены эксперты и участники рынка. Только в Красноярске требуют замены более 560 км трубопровода. И варианты снятия этих инфраструктурных ограничений уже есть, как показывает пример соседнего Барнаула.

Видно, что прилагаются серьезные усилия, чтобы модернизировать теплотранспортную инфраструктуру. Ежегодно вкладываются весомые средства в ремонты и обновление системы. Речь идет о миллиардах рублей инвестиций. В планах энергетиков на 2019 год отремонтировать 12 км теплосетей в Красноярске. Еще 1,6 км должно быть построено с нуля.

Всего с 2013 года в Красноярске отремонтировано 108 км труб и построено 47 км. Но специалисты говорят, что, несмотря на столь ощутимый рывок последних лет, принципиально задача не решена. Слишком много еще осталось сетей, эксплуатируемых свыше четверти века. Для приведения в порядок, по оценкам красноярских энергетиков, требуется ежегодно ремонтировать не менее 40 км трубопроводов. То есть почти в четыре раза больше, чем сейчас.

Только такие объемы ремонтов позволят остановить старение сетей, утверждают эксперты. И что важнее запустить реальный процесс обновления инфраструктуры. Вопрос в том, где взять такие деньги. Участники энергетического рынка говорят о том, что отраслевые компании уже сейчас инвестируют все, что в их силах. Ведь они кровно заинтересованы в обеспечении надежности теплоснабжения. Чем меньше ремонтов и остановок, тем лучше для экономики предприятия, да и конечные потребители довольны. В частности, на днях энергетики проинформировали красноярские власти, что изыскали дополнительные ресурсы и сверхплана отремонтируют в нынешнем году участок теплосети по улице 60 лет Октября в Красноярске.

Пока же благодаря предпринимаемым усилиям удается лишь поддерживать количество отключений на стабильном уровне, о снижении инцидентов приходится только мечтать. Один из порывов произошел прямо в разгар Универсиады, спас высокий профессионализм оперативных бригад.

В масштабной модернизации теплоцентралей нуждаются многие города, включая столицу СФО – Новосибирск. Но, чтобы пришел инвестор, нужен четкий и прозрачный механизм возврата вложений. Понятный для бизнеса, а также властей и населения. Должно быть видно: вложили деньги – стало меньше дней отключений, сократилось число порывов, перестали бесконечно перекапывать улицы и дворы. Такой пример решили показать на Алтае.

Постановлением Правительства РФ от 3 августа нынешнего года Барнаул переходит на долгосрочную систему тарифного регулирования. Среди инициаторов, обратившихся на федеральный уровень, – власти Алтайского края, которых серьезно беспокоит надежность теплоснабжения населения города. Специалисты указывают – почти 60 % всех имеющихся сетей уже эксплуатируются сверх нормативного срока в 30 лет, а износ оборудования тепловых пунктов достигает 98 %. Как следствие, число повреждений на тепловых сетях муниципального образования растет из года в год.

Чтобы остановить деградацию ключевой системы жизнеобеспечения города, необходимы значительные инвестиции в модернизацию и ремонт сетей, тепловых пунктов и источников теплоснабжения. Обеспечить эти инвестиции и должен переход к долгосрочному ценовому регулированию. Ожидается, что в результате вложения в систему теплоснабжения Барнаула будут увеличены более чем в пять раз.

Программа предусматривает инвестиции в размере 6 млрд руб. Притом основная часть средств будет вложена в ближайшие пять лет. Но это не все – еще 1,8 млрд руб. предполагается привлечь в муниципальные сети путем концессии.

Специалисты и региональные власти уверены: заявленные масштабные работы повысят надежность функционирования системы и качество услуг, оказываемых потребителю, обеспечат оптимизацию источников теплоснабжения. Кроме того, в рамках проекта будет сформирована прочная инфраструктурная основа для долгосрочного развития Барнаула и расширения строительства нового жилья, будет обеспечена синхронизация с программами развития транспортной системы, благоустройства города и повышения качества городской среды.

Кстати, в СГК уже начали инвестиции в теплоснабжение Барнаула, не дожидаясь подписания постановления о включения города в ценовую зону. Только в 2019 году собственные вложения компании составят порядка 1 млрд руб. Столько же предусматривается инвестпрограммой организации и на ближайшие два года.

Энергетики отмечают, что сейчас ведут переговоры о возможности перехода на новый долгосрочный метод инвестиционного регулирования и в ряде других городов СФО. И находят понимание у властей этих территорий. Ранее решением Правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены город Рубцовск Алтайского края и поселок Линево Новосибирской области. Кстати, практика показала полную несостоятельность одной из главных страшилок, сопутствовавших внедрению новой системы тарифообразования. В Рубцовске с начала нынешнего года стоимость тепла для потребителей выросла всего на 1,69 %. Да и то в связи с увеличением ставки НДС. Никаких резких скачков цен на теплоснабжение. «Прописанные правила обеспечат нас с вами, наших детей и внуков надежным, качественным, экологичным теплоснабжением, сохранив при этом его доступность», – не сомневается депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев.