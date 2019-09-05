Три компании из Удмуртии выиграли гранты на 43 млн рублей в Фонде содействия инновациям

ООО «Инновационная промышленная компания» и ООО «Донвард-ГС» из Удмуртии получили гранты по 20 млн руб. по результатам конкурса «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям. Также грант на 3 млн руб. получило ООО «Технологии измельчения» по программе «Старт 2». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В целом конкурсная комиссия Фонда содействия инновациям рассмотрела 319 и 68 заявок со всей страны по программам «Коммерциализация» и «Старт 2». «Старт 2» направлена на создание новых и поддержку малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, технологии или услуги с использованием собственных исследований. «Коммерциализация» — это поддержка компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства продукции. За последние пять лет инновационные компании Удмуртии привлекли в Фонде содействия инновациям более 350 млн руб.