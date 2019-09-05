ВХЛ утвердила заявку «Молота-Прикамье» на участие в чемпионате

Перед стартом сезона «Молот-Прикамье» сдал в офис ВХЛ в Москве заявку на участие в турнире «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона-2019/2020. После проверки документов до участия в соревнованиях комиссией было допущено 23 игрока. В составе команды: вратари Георгий Анаркулов, Арсений Цыба, Михаил Шпаков. Защитники: Валерий Васильев, Никита Зеленин, Евгений Калинин, Георгий Маккаев, Давид Мнацян, Артем Седунов, Станислав Тунхузин, Андрей Щербов. Нападающие: Дмитрий Воробьев, Валерий Глебов, Игорь Зенчиков, Владимир Королев, Андрей Луговой, Артем Прохоров, Денис Скатов, Мартин Слепынин, Александр Сметанин, Даниил Тунхузин, Денис Фахрутдинов, Артур Чувиляев.

Другие игроки в составе «Молота-Прикамье» заявлены от МХЛ и клуба-партнера ХК «Северсталь».

Сезон в ВХЛ стартует 5 сентября. «Молот-Прикамье» свой первый матч проведет 6-го числа на своем льду против курганского «Зауралья». Напомним, что прошлый сезон стал худшим по итогам выступления команды за ее историю. В межсезонье был практически на 95% обновлен состав, заменен тренерский штаб и произошли изменения в структуре руководства клуба.