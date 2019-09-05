Большинство челябинцев считают, что Конституция не играет значительной роли в жизни страны

Две трети жителей Челябинска считают, что основной закон государства не играет никакой роли либо незначительную в жизни России.

Согласно исследованию, проведенному лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, каждый третий (33,3%) опрошенный житель регионального центра считает, что Конституция играет незначительную роль в жизни России. 37,3% респондентов отметили, что основной закон государства «существует только на бумаге, в реальности главные ее положения не исполняются», поэтому она не играет никакой роли. Только четверть (24,7%) горожан считают, что Конституция «играет значительную роль, поддерживает порядок в стране, определяет права и свободы граждан». Так, чаще отвечали мужчины, респонденты в возрасте 18-30 и 31-50 лет, с высшим образованием и средним уровнем материальной обеспеченности. Мнение о незначительной роли Конституции чаще высказывали женщины, респонденты старше 50 лет, люди с общим средним, специальным или неполным высшим образованием, а также респонденты с низким уровнем материальной обеспеченности.