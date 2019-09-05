«Движению вперед постоянно что-то мешает»

Борис Титов предложил амнистировать осужденных бизнесменов к годовщине победы в Великой Отечественной войне. По мнению омбудсмена, освободить можно было бы, например, индивидуальных предпринимателей и тех, кто был впервые осужден за экономические преступления небольшой и средней тяжести. Свой вариант амнистии Титов представил на Восточном экономическом форуме. В четверг там продолжат обсуждать бизнес, в том числе и на мероприятиях с участием президента. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что пока на фоне торжественных заявлений эта тема осталась немного в стороне.

Одна из ключевых тем дискуссий Восточного экономического форума звучит так — «Создавая условия для бизнеса». Это нелегкая задача возложена на так называемые институты развития Дальнего Востока. Они предоставят инвесторам различные сервисы на выбор. Хочешь кредит — пожалуйста, участок земли — поможем, и даже меры господдержки также нельзя исключать. Добро пожаловать, инвестор, в России тебе всегда рады. Прописаны в программе и высокие цели — например, ипотека под 2%. Хорошая тема, есть повод обменяться мнениями.

Собственно, форум для того и нужен, чтобы показывать государство с самой лучшей стороны. Основной адресат всего этого блага в первую очередь — иностранные инвесторы. Поскольку форум восточный, значит, родом они из Индии, Китая и Японии. Индийский премьер Нарендра Моди вообще объявлен главным гостем мероприятия. Это понятно — с Индией у нас интересы не пересекаются. Индусы острова не требуют и в санкциях не участвуют. И Китай тоже друг, хотя с ним сложнее, есть все-таки некоторые проблемы — например, вывоз леса и экспансия китайского населения на наш Дальний Восток. Но как бы то ни было, делегация из Поднебесной на ВЭФ самая многочисленная. И даже с Монголией мы открываем новую страницу дружбы. Владимир Путин только что посещал бывшее братское социалистическое государство с не совсем дружелюбной для нас историей, о чем напомнили и всадники Чингисхана в качестве почетного эскорта.

На фоне всего этого праздника хочется спросить: а что же нашим отечественным инвесторам? Есть ли им место на этом красивом параде? Каковы их перспективы? Позаботятся ли о них институты развития, организуют ли кредит с государственной поддержкой? Обращаемся к новостям с форума. Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил амнистию для осужденных бизнесменов по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как-то это все не очень вяжется с парадной вывеской. Возникает некий диссонанс. И опять же, как призрак, на этом форуме незримо присутствуют дела Майкла Калви и других арестованных инвесторов. И пока во Владивостоке говорят об инвестициях, в Москве опять процессы над вольнодумцами.

Движению вперед постоянно что-то мешает. И эта тенденция от форума к форуму все заметнее. Красивая витрина все дальше от реальной жизни. И бизнес тоже разный: одному условия, а другому — нет. И о реформах уже практически не говорят. Есть даже крамольная мысль, постоянно гложет, что власти особенно нечего сказать. А институты развития всем помочь не могут. Так что остается жить надеждой на прорыв в светлое завтра и ипотеку под 2%.