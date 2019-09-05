УФАС оправдало двух копейских перевозчиков по делу о сговоре

Челябинское УФАС России не нашло признаков сговора частных перевозчиков в Копейске при одномоментном повышении стоимости проезда в маршрутных такси до 40 руб. Рост цен был признан экономически целесообразным, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Челябинское УФАС России изучило действия перевозчиков ООО «Второй автобусный парк» и ООО «Автолайн» по увеличению стоимости проезда в июле этого года по направлению «Копейск - Челябинск». Специалисты пришли к выводу, что компании не могут быть признаны доминирующими на рынке, потому что их годовая выручка не превышает 400 млн руб.

ООО «Второй автобусный парк» повысило цену на проезд по маршрутам №123 и №139 с 35 до 40 руб. До этого последнее повышение стоимости произошло два года назад. Согласно пояснениям организации, рост цен обусловлен увеличением стоимости топлива, горюче-смазочных материалов, запасных частей, услуг, связанных с ремонтом и обслуживанием подвижного состава. В ООО «Автолайн» сообщили, что за счет увеличения прибыли компания планирует возместить расходы на топливо, приобретение контрольно-кассовой техники, тахографов, установление системы видеонаблюдения.

Также челябинское УФАС России рассматривает дело о сговоре 13 копейских перевозчиков, которые в 2017 году одновременно повысили стоимость проезда в маршрутных такси до 26 руб.