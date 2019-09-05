Общественники Кубани проверят наличие жизненно необходимых лекарств в аптеках

Активисты Краснодарского штаба Общероссийского народного фронта проверят аптеки региона на предмет наличия там жизненно необходимых лекарств и сравнят цену на них в различных фармацевтических торговых точках. По информации ОНФ, прошлогодняя проверка показала, что стоимость некоторых лекарств, цены на которые должны быть доступными и фиксированными, в различных аптеках варьируется в несколько раз.

«Цена, к примеру, на порошок от кашля варьировались в разных аптеках от 98 рублей до 355», - сообщила член РШ ОНФ Светлана Бессараб.

В 2019 году в минимальный список вошли 53 лекарственных препарата, которые должны быть даже в самом отдаленном аптечном пункте.

Предварительно, в аптеках Краснодара препараты из минимального ассортимента в наличии имеются, а цены на них практически идентичны. Любой житель Краснодарского края может направить информацию об аптеке, где отсутствуют жизненно важные лекарства в ОНФ на электронный адрес: project23@onf.ru.

Василий Хитрых