Движение транспорта ограничат на участке улицы Ракетной в Ижевске

Движение транспорта приостановят в Ижевске на участке между домами №15 и №16 по ул. Ракетная. Ограничение будет действовать с 20:00 5 сентября до 06:00 6 сентября. Запрет введут в связи с ремонтом теплосетей, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В обозначенный период специалисты УКС завершат технические мероприятия по реконструкции теплосетей микрорайона, пролегающих через дорогу. В частности, проведут песчаную обсыпку и уплотнение грунта в каналах теплотрасс, которые ранее проложили под дорогой методом проталкивания»,— говорится в сообщении.